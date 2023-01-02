مصرع طفل سقط من أعلى سطح مسجد أثناء المشاركة في تنظيفه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سطح مسجد أثناء المشاركة في تنظيفه في قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز الحسينية في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول الطفل كريم هـ ع ع ال، مقيم في قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز الحسينية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية أنه أثناء مشاركة الطفل في تنظيف سطح أحد المساجد، عقب الانتهاء من الصلاة في المسجد، سقط من أعلى سطح المسجد وفارق الحياة، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية صرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واتشحت قرية سماكين الغرب التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بالسواد حزنًا على وفاة الطفل، وسط حالة كبيرة من الحزن عمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لرحيل الطفل ووفاته جراء السقوط من أعلى سطح المسجد أثناء محاولة تنظيفه.

كان قد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن عام 2022 شهد حصول المحافظة على شهادة الآيزو فى الإدارة، وذلك نتاج جهد تم على مدار السنوات الماضية رفعنا فيه شعار "نحو جهاز إدارى كفء"، من أجل تقديم خدمة للمواطن بصورة جيدة وفاعلة وسريعة، من خلال إعادة تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وكل تعريف وظيفى لكل موظف وتحديد مهامه، بدأنا فى الديوان العام وثلاث مراكز تكنولوجيا، هم حى أول، الزقازيق، فاقوس هو الذى اهلنا للحصول على شهادة الايزو 9001 اصدار 2015، شهادة الآيزو 18000 إصدار 2019، فى الإدارة، والذى سيكون له الأثر فى خدمة المواطن.