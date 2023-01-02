محافظ دمياط تعلن عن عدد من الإنجازات فى قطاع التعاون الدولى.. تعرف عليها

دمياط ــ معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن عدد من الإنجازات التي شهدتها المحافظة في قطاع التعاون الدولي والمنح الخارجية خلال عام 2022، حيث حصلت دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك ضمن عشر دول حول العالم، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء والفتيات " Safe City " بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم الانتهاء من النماذج التصميمية لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بمدينة دمياط للأثاث، وذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالي وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.



كما تم تنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكاملة (حيًنا) بمنحة سويسرية مصرية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتم تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطبل بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



كما كشفت محافظ دمياط، عن فوز المحافظة بعدد من الجوائز والتكريمات خلال عام 2022 ، حيث حققت المحافظة فوز بالمركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تم عقدها نوفمبر 2022 فى إطار استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية وذلك عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج، وقام وزير التنمية المحلية بتكريم محافظ دمياط خلال إحتفالية الوزارة بيوم المرأة المصرية 2021 ، كما أشاد الوزير بدورها البارز لما حققته من إنـجازات بالقطاعات التنموية المختلفة، تم تكريم محافظ دمياط خلال فاعليات أول قمة نسائية دولية بقصر القبة ،كما اختيرت محافظ دمياط ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018، تم تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا فى تحقيق استراتيجية " بناء مصر أقوى خلال الحفل الذى أقامته سفارتى السويد وكندا بالقاهرة.



وحصلت محافظة دمياط أيضا على عدة مراكز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة عام 2021 منها :- فوز مدينة رأس البر بالمركز الثاني فئة المدن، حصلت الوحدة المحلية لقرية الشعراء على المركز الثالث فئة القريز،حصل مكتب التأهيل الاجتماعي لتقديم الخدمات الحكومية بمدينة فارسكور على المركز الثاني بينما حصل فرع مدينة الزرقا على المركز الثالث وذلك لفئة مكاتب التأهيل الإجتماعي.



حصدت محافظة دمياط كذلك على عدة مراكز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة عام 2019 منها :-حصول مدينة رأس البرعلى جائزة التميز الحكومي عن عام 2019 (المركز الثالث)، حصل مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين لتقديم الخدمات الحكومية بمدينة فارسكور على جائزة التميز الحكومي (المركز الأول)، فاز مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين لتقديم الخدمات الحكومية بمدينة الزرقا على جائزة التميز الحكومي (المركز الثالث)، حصلت المحافظة على أفضل مؤشرات التعاون الدولي عام 2019 من أكاديمية البحث العلمي ، انضمت مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم لليونسكو عام 2019.، حصلت المحافظة على أفضل مؤشرات دعم الابتكارات عام 2018 من أكاديمية البحث العلمي .



وكرمت محافظ دمياط فريق TROJANS الفائزين بالمركز الرابع على مستوى العالم ببطولة الروبوت المفتوحة باليونان.



