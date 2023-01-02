محافظ الأقصر يكشف تفاصيل دعم المشروعات بـ592 مليون جنيه خلال 2022

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل حصاد الخطة الاستثمارية بمحافظة الأقصر خلال العام المالى 2021/2022، والتى بلغ قدرها 592 مليونا و790 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ استثمارات قدرها 592.790 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% بالقطاعات المختلفة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لخطة عام 2021/2022، تم تنفيذ نسبة 100% من الخطة بالقطاعات التالية.. (الطرق، كبارى ومعديات، كهرباء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تعويضات نزع الملكية، الأمن والإطفاء)، كما يجرى العمل فى تنفيذ خطة العام المالى 2022/2023 والتى يبلغ قدرها 563 مليونا و953 ألف جنيه، بالقطاعات التالية:- (الطرق، كبارى ومعديات، كهرباء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تعويضات نزع الملكية ، الأمن والإطفاء) وتم وصول نسبة التنفيذ فيها لـ50 % حتى الآن وجارى مواصلة العمل لخدمة أهالى الأقصر.

وفى نفس السياق قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولات تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، والتى شملت طريق أسوان الزراعي الشرقي بداية من كوبري البغدادي وصولاً إلى مدخل مدينة الطود، حيث تجري أعمال تمهيد الوصلة الغربية للطريق بعرض حوالي 12 مترا، واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير طريق السلامية بحري وإنارتها بعد تزويده بنحو 120 عمود إنارة، وذلك باعتباره طريق حيوي يبدأ من مدخل مدينة الطود وحتي طريق المصلب، كما تفقد أعمال تبطين ترعة السلامية والتي تبدأ من قرية العديسات قبلي وتنتهي بمدخل مدينة الطود، حيث تم الإنتهاء من تبطين الترعة بطول 9 كيلو متر، ووجه المحافظ بالحفاظ على ما تم من أعمال التبطين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة تلوثها.

وتابع المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود، حيث تابع أعمال إستكمال المشروع بنجع مسلم، واستمع لشرح مفصل من المهندس عبد الله بكري مدير الأعمال بهيئة مشروعات المياه والصرف بالأقصر، والذي أكد إنتهاء نسبة 90% من عدد 5 محطات رفع، وهم محطات (نجوع حسين حسن ومكي إسماعيل وأبو حروقة والعمدة ونجع مسلم)، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من محطة معالجة العديسات كما تم الإنتهاء من تنفيذ خطوط 35 كيلو من شبكات الإنحدار من إجمالي 45 كيلو بنسبة تتجاوز 80%، لافتاً إلى أنه بعد إنتهاء الأعمال الكهروميكانيكية ينتهي المشروع بالكامل الذي تتجاوز تكلفته نحو 250 مليون جنيه ويخدم حوالي 40 ألف نسمة من سكان الطود، معلناً عن الإعداد لبدء التشغيل الجزئي لمحطة نجع مسلم في ديسمبر 2022 لخدمة حوالي 8 آلاف نسمة.