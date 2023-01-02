محافظ أسوان يتفقد سيارات المينى فان البديلة لعربات التوك توك والحنطور والتاكسى

أسوان- صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاستمرارية فى مشروع إحلال وتجديد السيرفيس من خلال سيارات المينى فان المكيفة "7 راكب" بدلاً من عربات التوك توك المرخصة، وأيضاً عربات الحنطور والتاكسى " 7 راكب " من أجل توفير وسائل النقل الجماعية الحضارية للمواطن الأسوانى ، وللزائرين من السياحة الدولية والداخلية.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لإحدى سيارات المينى فان الجديدة بحضور نسمه ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة ، وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم طرح سيارات المينى فان الجديدة بأسعار تنافسية وثابتة دون التأثر بأى إرتفاع فى أسعار سوق السيارات ، بجانب تقديم تسهيلات بنكية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الوطنية ، بالإضافة إلى إستخدام الغاز الطبيعى كوقود ، فضلاً عن تركيب ملصقات الهوية البصرية ، موجهاً إلى فتح خطوط سير جديدة لسيارات المينى فان من أجل توفير خدمات النقل الداخلى للمواطنين فى كافة الإتجاهات داخل مدن المحافظة ، مع تحديد خطوط سير ووضع إستيكر بأرقام محددة لعربات التوك توك التى سيتم تسليمها داخل المناطق الشعبية والقرى والنجوع .

ومن جانبها أوضحت نسمه ناجح بأنه مخطط إحلال وتجديد 900 عربة توك توك مرخصة ، وأيضاً عربات الحنطور الغير صالحة للسير ، علاوة على عربات التاكسى " 7 راكب " القديمة من أجل العمل على تحديث منظومة النقل الداخلى بالشكل الذى يتواكب مع المكانة السياحية والحضارية لمدن المحافظة ، لافته إلى أن قطع غيار سيارات المينى فان الجديدة متوفرة وبأسعار أقل من مثيلاتها.

كما متوافر 11 مركز للخدمة والصيانة لها على مستوى الجمهورية ، فى حين سيتم فتح منفذ معتمد داخل محافظة أسوان .