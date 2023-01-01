محافظ أسوان: فتح 5 منافذ جديدة تابعة لأمان بأحدث التصميمات العالمية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات لفتح 5 منافذ جديدة تابعة لمنظومة أمان ، وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من خلال نماذج حديثة لهذه المنافذ سيتم تطبيقها لأول مرة على مستوى جنوب الصعيد تتضمن أحدث التصميمات العالمية في الشكل والمضمون ، مع عرض جاذب للسلع الإستراتيجية والغذائية والأساسية.

وأضاف محافظ أسوان، خلال لقائه بمدير أمن أسوان وقيادات وزارة الداخلية، أنه بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية سيتم التوسع فى المنافذ التى تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومن بينها 274 مجمعا استهلاكيا ومنفذ وشادر ومعرض بجميع مراكز ومدن المحافظة منها 210 مجمعات إستهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بجانب 18 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هذا يتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من إنضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود أى مخالفات وضبط التجار من محتكرى السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.