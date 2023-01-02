محافظة القاهرة تستعد لإنشاء 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية

كتب ـ سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث الترتيبات النهائية لإقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية سيتم نشرها بأحياء القاهرة خلال أيام لزيادة المعروض السلعى المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية.

شهد الاجتماع المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد الوسيمي وسامح زكى نائبى رئيس الغرفة، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المنافذ الجديدة التى سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية ستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ .

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة بالشراكة مع الغرفة التجارية، مثمنًا الدور الكبير الذى تقوم به الغرفة فى دعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة السلع الأساسية والإستراتيجية .

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة .