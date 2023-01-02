اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كيف يتم توزيع التركة على الورثة وما هى إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟

الإثنين، 02 يناير 2023 04:00 ص
كيف يتم توزيع التركة على الورثة وما هى إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.
 
س: كيف يتم توزيع التركة على الورثة ؟ و ما هى الإجراءات القانونية ؟
 
ج: أما عن كيفية توزيع التركة، فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
 
 
"الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة"
 
-شهادة وفاة المورث المتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب. 
-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة. 
-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:.
 
س: هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر  من 30 عاما على تاريخ الوفاة ؟
 
ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا  يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.
 
س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟ 
 
ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.
 
س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟
 
ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.
 
 
 

اعلام الوراثة

محكمة الاسرة

الورث الشرعى

القانون المصرى

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص

خطوات قانونية يجب اتباعها لإصدار "إعلام وراثة".. تعرف عليها

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 01:00 ص

تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة وكيفية توزيع التركة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:30 ص

لملايين الورثة.. شخص استخرج إعلام وراثة وأغفل اسم "مرات أبوه" وشقيقته من أبيه ما الحل؟.. المشرع أجاز للزوجة رفع دعوى بطلان إعلام وراثة لعدم اشتماله على الورثة.. وخبير يوضح عقوبة تزوير الشقيق وخطوات الاثبات

السبت، 30 يناير 2021 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة