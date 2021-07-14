تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة وكيفية توزيع التركة

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذا الإجراء.

س: كيف يتم توزيع التركة على الورثة؟ وما هى الإجراءات القانونية؟

ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة:

- شهادة وفاة المورث المتوفى.

- صورة بطاقة رقم قومى للمتوفى.

- صورة بطاقة رقم قومى لمقدم الطلب.

- إعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لإعلام الوراثة.

- اثنان شهود وبطاقة الرقم القومى الخاصة بهما يوم الجلسة المحددة.

ويقول المحامى خالد محمد إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:

س: هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟

ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا توجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.

س: هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد؟

ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.

س: هل يصح تنازل أحد الإخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الإرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟

ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.