كيف نجحت الدولة فى تأمين المخزون من السلع الاستراتيجية؟.. التموين تجيب

كتب مدحت وهبة

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية بهدف توفير السلع الغذائية وتأمين احتياجات البلاد من السلع، لفترات طويلة.

ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع وبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة من سلعة السكر منذ ما يقرب من 5 سنوات بسبب النقص الكبير فى السلعة أصبحت لدى الحكومة اكتفاء ذاتى من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



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ووصل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى 90%، نتجية تطوير منظومة صناعة السكر في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل مصانع شركة الدلتا للسكر من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، وصرف العديد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة الأقماح.

و نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من توفير السلع الاستراتيجية وزيادة المخزون، حيث لم تشهد البلاد أي أزمة تتعلق بنقص السلع ومخزون القمح يقرب من 5 أشهر ومخزون الزيت 6 أشهر، بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة و طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وبدات وزارة التموين اعتبارا من أول يناير الجارى صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين ضمن مقررات تموين شهر يناير وذلك من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف.