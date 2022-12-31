اليوم السابع
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الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ فى بلاده

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:00 ص
الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ فى بلاده الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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أصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد أمرا يقضى بتمديد حالة الطوارئ فى بلاده حتى نهاية يناير المقبل، حيث كانت ستنتهى مطلع العام القادم.

ونشرت الجريدة الرسمية فى تونس "الرائد الرسمى" المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.

وينص على إعلان حالة الطوارئ فى كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وكان سعيّد أصدر في فبراير الماضى أمرا يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن حالة الطوارئ فرضت فى تونس منذ نوفمبر 2015 إثر هجوم انتحارى قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسى، وتخضع حالة الطوارئ منذ ذلك الوقت إلى تمديد متواصل.


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