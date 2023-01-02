قوافل طبية بقريتي المدمر وأم دومة في سوهاج لعلاج 1860 مواطنا بالمجان.. صور

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالى بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت إلى قريتى أم دومه والمدمر بمركز طما، تم خلالها فحص وعلاج 1860 مواطنا، على مدار يومين متتاليين.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة، وقال إن القوافل تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الاكثر احتياجاً داخل الاقليم.

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم مناظرة 1019 حالة بقرية المدمر، و841 حالة اخرى بقرية ام دومة، موضحاً انه تم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد 97 حالة اخرى من اهالى القريتين الى المستشفى الجامعى حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

وأضاف الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب البشرى أن الكلية تحرص على تنفيذ تلك القوافل الطبية ايماناً منها بأهمية مد يد العون لمساعدة أهالينا داخل الإقليم وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة، حيث شارك فى القافلة 15 طبيبا من تخصصات طبية مختلفة كالباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الرمد، النساء والتوليد وطب الأسرة.

وأشار الدكتور أحمد فتحى النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية التى حاضر بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدد من الاقسام مثل قسم الصحة العامة، طب المجتمع وقسم طب الأسرة عن القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث والزواج المبكر، مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.

ومن الجدير بالذكر انه حاضر فى تلك الندوات الدكتور احمد فتحى النحاس وكيل الكلية، وكلاً من الطبيبة ميادة أحمد من قسم طب الأسرة، والطبيبة آلاء جمال الدين من قسم الصحة العامة.