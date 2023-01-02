"قراءة عصرية في السيرة النبوية" بالندوة الدينية للنشء فى مراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، الندوة الدينية للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، بمركز شباب كفر الشيخ ومشاركة 40 طفل من أعضاء مراكز الشباب التابعة بهدف إرساء مفاهيم التسامح والقدوة الحسنة لدى النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، تناولت الندوة سيرة النبى العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، و تتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

أقيمت الندوة الدينية بمركز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومتابعة فتحى جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

وكانت قد تمكنت حملات مجلسي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة، ومنع التعديات على الأراضي، الزراعية، وأملاك الدولة، ووقف البناء المخالف.

ترأس ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة لإزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بعمل سمل في المهد في قرية البصراط للبناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008 وبدون ترخيص.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية، في المهد لصب سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية 45 الجدية غرب تيرة على مساحة 150م، وجرى ورفع الأخشاب من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفات، وتم إزالة مبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



الحضور من الاطفال



ندوات دينية بمراكز شباب كفر الشيخ