فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

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حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من أن الصمت الدولي على سياسة وإجراءات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة سيشجعها على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بخطوات دولية كفيلة بحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الهادف لحماية فرصة إحياء عملية السلام، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

وأكدت الوزارة أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما في ذلك استهدافها بالضم التدريجي الصامت للمناطق المصنفة (ج)، وتصعيد عملياتها التهويدية لتكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت "الوزارة" إلى أن المواقف الإسرائيلية المعلنة والمعادية للسلام، تختبر جدية المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته.