طفرة فى منظومة التعليم العالى.. 902 مشروع قومى بالوزارة

كتب ـ محمد صبحى

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، هذا هو حال التطور الكبير فى منظومة التعليم العالى ، حيث استطاعت الوزارة تحقيق طفرات فى سبيل إتاحة التعليم الجامعى والنهوض بالبحث العلمى خلال السنوات الماضية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة وأهمية الاستثمار فى البشر وإتاحة التعليم باعتبار أن التعليم أبرز مقومات ومحاور بناء الانسان المصرى.

ونفذت وزارة التعليم العالى عددا كبيرا من المشروعات القومية بلغت 902 مشروع موزعة على النحو التالي: ( 766 مشروعًا بالجامعات الحكومية بتكلفة 49,9 مليار جنيه، و26 مشروعًا بالجامعات الأهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، و10 مشروعات بالجامعات التكنولوجية بتكلفة 4,4 مليار جنيه، و7 مشروعات بالكليات والمعاهد التكنولوجية بتكلفة 233 مليون جنيه، و3 مشروعات ب المستشفيات الجامعية بتكلفة 4 مليارات جنيه، و 88 مشروعًا بالمراكز والمعاهد البحثية بتكلفة 5,5 مليار جنيه، والبنية التحتية المعلوماتية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبيت مصر بباريس بتكلفة 0,5 مليار جنيه.

كما أشار التقرير، إلى أن موازنة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام من 2019- 2022، حيث بلغت خلال العام 2019/2020 47,1 مليار (43,4 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,7 مليارات جنيه للبحث العلمي)، وخلال العام 2020/2021 بلغت 64,73 مليار جنيه ( 60,9 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,83 مليارات جنيه للبحث العلمي) بزيادة قدرها 17,6 مليار جنيه بنسبة 37,4%، وخلال العام 2021/2022 بلغت 74,72 مليار جنيه (70,25 مليار جنيه للتعليم العالي، 4,47 مليار جنيه للبحث العلمي) بزيادة قدرها 9,99 مليارات جنيه بنسبة 15,4%، ومن المقرر أن تصل خلال العام 2022/2023 إلى 85,70 مليار جنيه (80,65 للتعليم العالي، 5,04 للبحث العلمي) بزيادة قدرها 11 مليار جنيه بنسبة 14,7%، لافتًا إلى أن موازنة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت زيادة ملموسة خلال الأعوام 2019/2020 إلى 2022/2023 تصل إلى 38,6 مليار جنيه بنسبة 82%.

وفى هذا الصدد، نجحت الوزارة فى توفير ملايين الفرص التعليمية للطلاب من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات وتنويع مسارات التعليم، حيث أصبحت منظومة التعليم العالى تستوعب أكثر من 3.4 مليون طالب خلال العام الجامعى 2022/2023.

وشهدت الجامعات الحكومية زيادة كبيرة حيث وصلت إلى 27 جامعة حكومية فى عام 2022 مقارنة بـ23 جامعة فى عام 2014 بزايدة تصل إلى 17.4 % ، ولم يقتصر الأمر على التوسع فى إنشاء الجامعات دون النظر إلى البرامج الدراسية والكليات حيث ارتفع عدد البرامج الدراسية إلى400 برنامج فى عام 2022 مقارنة بـ118 برنامجا فى 2014 ، بالإضافة إلى وصول عدد كليات الجامعات إلى 473 كلية فى عام 2022بزيادة 81كلية بنسبة تصل إلى20.7%.

ولم يقتصر الأمر على الجامعات الحكومية فقط، بل حدث طفرة كبيرة فى الجامعات الخاصة حيث وصل عدد الجامعات الخاصة فى عام 2022 إلى 27 جامعة بدلا من 23 جامعة فى عام 2014 بنسبة زيادة 17.4%، وارتفع أيضا عدد كليات الجامعات الخاصة إلى 237 كلية بزايدة 105 كلية عن عام 2014 .

وفى نفس السياق، توسعت الدولة فى تنويع مسارات التعليم العالى فتم استحداث افرع الجامعات الأجنبية فى مصر والتى تم انشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم افتتاح 6 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمةا لإدارية، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية والتى أصبحت 10 جامعات فى عام 2022 ، وأيضا الجامعات الأهلية سواء الدولية أو الجامعات المنبثقة عن الجامعات الحكومية والتى بلغ عددها 20 جامعة أهلية .