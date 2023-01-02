ضبط 3 أطنان أرز أبيض فى مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص فى كفرالشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بكفرالشيخ من ضبط 3 أطنان أرز أبيض، لدى مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص فى مركز كفرالشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت حملة تموينية بقيادة رئيس مباحث التموين بالمحافظة من ضبط 120 شيكارة أرز أبيض زنة 25 كيلو للشيكارة، فى مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمركز كفرالشيخ، تم تجميعها بغرض الاحتكار لبيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

من ناحية اخري أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية والتي شهدها المعرض الخيري "حياة كريمة"، بمدرسة محمد فريد التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا، ويحتوى على 300 قطعة ملابس، زي مدرسي، أحذية، شنط مدرسية، أدوات مدرسية بتبرعات من العاملين بالمدرسة والمشاركة المجتمعية.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بالمطعم الخيري بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، الذي يوفر 1000 وجبة اسبوعية، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، للمسئولين بالمطعم الخيري بالرياض، لتقديمه وجبات مجانية أسبوعيا، لمساعدة المحتاجين والغير قادرين، وتمييزه بالنظافة، والوجبات التي تقدم.

وتفقد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، المعرض الخيري بمعرض محمد فريد، والذي أقيم تحت اشراف قسم المشاركة المجتمعية بالادارة برئاسة اماني حمد،ووجه رئيس مدينة دسوق ومدير الادارة، الشكر إلى إدارة المدرسة بحضور مدير المدرسة علي يونس المصري، ووكيلا المدرسة، علي محمد خفاجي وعلا القاضي وكيلا المدرسة، مسئول المشاركة المجتمعية، بالمدرسة، عزة جمال عبد السلام، والمعرض من إعداد وتجهيز عزه صلاح الزمر، وسماح فؤاد الطوخي، وسهى محمد أبويوسف، وهناء صابر الصعيدي، وعايده مصطفي عماره، وعدد من العاملين بالمدرسة.