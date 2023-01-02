اليوم السابع
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ضبط شخص أصاب عمه بـ"سكين" خلال مشاجرة بسبب خلافات الميراث فى المرج

الإثنين، 02 يناير 2023 12:15 م
ضبط شخص أصاب عمه بـ"سكين" خلال مشاجرة بسبب خلافات الميراث فى المرج حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
بالانتقال وسؤاله، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (نجل عمه – مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، لخلافات عائلية بينهما، بسبب ميراث على إحدى الشقق بمحل سكنهما، نتج عنها إصابته المنوه عنها. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة المشار إليها، وبمواجهته أيد ما سبق.
 
 

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