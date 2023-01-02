صحة الشرقية: أكثر من 10 ملايين شخص يستفيدون من خدمات طبية بالمبادرات الرئاسية

شهدت محافظة الشرقية، تقديم الخدمات الطبية التى شملت كل أفراد الأسرة المصرية، ذلك تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وبدأت بالقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصرييـن، ثم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنيـن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ومتابعة حالات العزل المنزلي، مما يعد ركيزة أساسية لصحة كل أسرة مصرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 10 ملايين متردد بالمحافظة منذ بداياتها، مما جعلها في صدارة جميع المحافظات، حيث أستهدفت المبادرات جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن.

وأضاف مسعود أن فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى قدمت الخدمة لعدد 2 مليون 271 ألفا 797 مواطنا، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي 3 ملايين 574 ألفا 882 سيدة، واستطاعت مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية تقديم الخدمات لـعدد 128 ألفا 91 طالبا، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة فحص 418 ألفا 375 طفلا، ومبادرة صحة الأم والجنين لعدد 111 ألفا 516 سيدة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لعدد 19799 طفلا، كما تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لعدد 31272 من كبار السن، ومتابعة 16000 حالة كورونا ضمن مبادرة العزل المنزلي، هذا بخلاف إجراء 4989 عملية جراحية للمرضي بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار.

وأكد "مسعود" علي استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف المبادرات الرئاسية، مقدماً الشكر لمنسقة المبادارات الرئاسية، وجميع الفرق الطبية والغير طبية بالمبادرات الرئاسية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين بالمحافظة.