الكشف على 239 حالة فى قافلة طبية بقرية "كفر السكرية" بالمنوفية ضمن حياة كريمة

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأحد، قافله طبيه مجانية لقرية "كفر السكرية" مركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناه جامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعى لتطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظة المنوفية والبحيرة. تأتى القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام 2021، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية.

تأتى القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدى الشامى، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. ضمت القافلة العديد من العيادات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية والتنموية، وكذلك منظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة متمثلة فى كلية الطب البيطرى، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا، مع بدء المرحلة الثالثة من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية "تلا، بركة السبع وشبين الكوم".

كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات، للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.

وفى سياق متصل، تم توقيع الكشف الطبى على المرضى، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وقد بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة "239" حالة بواقع 43 حالة أطفال، 52 حالة باطنة، 47 حالة جلدية، 41 حالة تحاليل و65 حالة عظام. كما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.