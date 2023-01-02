شخص وراء إشعال النار فى محل زميله بسبب خلافات بينهما بمنشأة ناصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق فى عقار بدائرة القسم .

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ (محل "ملك لأحد الأشخاص" كائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المحل اتهم (مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما حول أولوية البيع والشراء للعملاء، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب تلك الخلافات، فحدثت بينهما مشادة كلامية مما أثار حفيظته، فأحضر على أثر ذلك قطعة من القماش وسكب عليها كمية من سائل "البنزين"، وأضرم النيران بها وإلقائها داخل المحل محل البلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.