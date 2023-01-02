شحن 40500 طن ملح و39889 طن من خام الكلنكر بميناء شرق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة SUMMER SEA القادمة من تركيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 23232 طن وذلك لشحن 35 الف طن ملح إلى أمريكا.

كما سجل الميناء دخول السفينة AMANY QUEEN القادمة من قبرص وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى سلوفينيا جحيث تعتبر الدول الأوربية المستورد الأول للملح من ميناء شرق بورسعيد .

كما وصل الميناء السفينة ASL FORTUNE القادمة من تركيا بحمولة 32309 طنا، وذلك لشحن 39889 طن من خام الكلنكر إلى غانا .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AMIRA JOY القادمة من اسبانيا بحمولة 5968 طنا، وذلك لتفريغ 9213 طن رخام بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة RED LINE القادمة من دمياط بحمولة 1525 طنا، وذلك لتفريغ 2000 طن رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.