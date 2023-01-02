اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان

الإثنين، 02 يناير 2023 09:29 ص
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل ميثوني جنوب غرب بيولوبونيز باليونان.

وذكر معهد أثينا للجيوديناميك - وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الاثنين - أن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر تم تحديد مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب ميثوني وعلى عمق 18 كيلومترا.

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في وقت سابق الزلزال عند 4.4.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارا طفيفة ونادرا وفيات.

 


زلزال

اليونان

بيولوبونيز

ساحل ميثوني



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