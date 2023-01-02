زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان

وذكر معهد أثينا للجيوديناميك - وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الاثنين - أن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر تم تحديد مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب ميثوني وعلى عمق 18 كيلومترا.

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في وقت سابق الزلزال عند 4.4.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارا طفيفة ونادرا وفيات.