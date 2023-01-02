رئيس هيئة السكة الحديد: نعمل على تحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان للمواطنين

كتب هشام عبد الجليل

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب ، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم، لاستعرض استراتيجية السكة الحديد وفقا لرؤية مصر 2030.

واستعراض المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، رؤية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2030، قائلا:" رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة".

وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية".

واستكمل:" يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية".

وأكد عامر، على أن الرؤية ترتكز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.

وتابع: "واتساقاً مع رؤية الدولة 2030 كان لزاما على إحدى أهم مؤسساتها سكك حديد مصر المضي قدماً نحو تحقيق طفرة خدمية ترتقي لمستوى ينشده المواطن الطامح والتطوير المستمر في كافة قطاعات الدولة وخدماتها الأمر الذي بدا جليا من خلال خطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي كانت ومازالت شاهدة على تطوير دائم وتحديث مستمر في كافة قطاعاتها من تحديث لأسطول وحداتها المتحركة وبنيتها الأساسية لتحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان، إضافة إلى العمل على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من نقل البضائع، دون اغفال العمل على تحسين العنصر البشري الذي هو نواة كل تطوير".