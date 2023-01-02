حياة كريمة: تجهيز 800 فتاة فى مبادرة "يوم الفرح" خلال عام 2022

كتب محمد شرقاوى

علق خالد جمال مدير القطاع التنفيذى الميدانى بمؤسسة حياة كريمة بعد 4 سنوات على إطلاق المبادرة:" إطلاق الرئيس السيسى المبادرة كانت حلم للقرى، تم تطوير 250 مركزا وأكثر من 4000 قرية تم تجهيزهم بجميع الخدمات الأساسية، ومجمعات حكومة وخدمات، والقرية حاليا عبارة عن مدينة متكاملة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: " الرئيس السيسى عندما اطلق مبادرة حياة كريمة كانت بداية الحلم والأمل لأهلينا فى ريف مصر".

وتابع : " حرصنا على تدريب الفتاة على كيفية إنشاء أسرة وعائلة، تم إطلاق العديد من المبادرات وكان أهما مبادرة يوم الفرح زواج أكثر من 800 فتاة للزواج فى عام 2022 المنصرم".

يحتفل الشعب المصرى، اليوم، بمرور 4 سنوات على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المبادرة التى تغير وجه مصر، وتنهى مشكلات الملايين اليومية، والتى كانت فى 2 يناير 2019، وكتب الرئيس الرئيس السيسى، حينا ذاك، عبر حسابه الرسمى بفيس بوك وتويتر ليعلن إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وبعد إعلان الرئيس، انطلقت مبادرة حياة كريمة لتطوير حياة المصريين فى القرى الأكثر احتياجا، لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.

وعلى مدار السنوات الماضية، الأربع الماضية حقق مشروعات «حياة كريمة»، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت المبادرة فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وأصبحت مفخرة المصريين فى الداخل والخارج وحديث مؤسسات المجتمع المدنى العالمية، لما تقدمه من انتصارات كبيرة فى حق الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.