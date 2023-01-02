حصاد 2022.. 2800 لقاء إرشادى و 12 قافلة مجانية حصاد الإرشاد البيطرى بدمياط

أنهت إدارة الارشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط عامها الماضى بعدد من الفعاليات واللقاءات التوعوية من أجل توضيح أهمية تحصين الماشية، إلى جانب تناول تلك اللقاءات موضوعات أخرى متنوعة، ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير القادم حصاد الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط عن العام الماضى.

2800 لقاء إرشادى

نظمت مديرية الطب البيطرى بدمياط تحت إشراف إدارة الإرشاد البيطرى عددا من اللقاءات الإرشادية التى تحولت بين قرى المحافظة، وذلك لتوضيح أهمية تحصين الماشية، فضلا عن متابعة التزام المرابيين بالتعليمات المقررة بشأن التربية السليمة وكيفية تطوير الإنتاج منها، كما تم تنفيذ حملات أخرى ولصق ملصقات داخل تلك القرى تحت عنوان " اجرى حصن" لتنبيه المربين بضرورة التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظا على الثروة الحيوانية.

12 قافلة علاجية بالمجان

وتناولت إدارة الإرشاد البيطرى فى حصاد العام الماضى، تقديم عددا من القوافل العلاجية المجانية بلغ عددها 12 قافلة، بالتعاون مع بعض المؤسسات، والتى استهدفت القرى الاكثر احتياجا والمناطق النائية، من أجل تقديم الرعاية اللازمة لتلك المناطق.

ندوات توعية لسيدات دمياط وأخرى لرفع كفاءة الأطباء

ونظم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط، العديد من الندوات السيدات لنشر الوعى اللازم بينهن حول أساليب التربية السليمة للدواجن، وكذلك طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان، فضلا عن عقد ندوات أخرى كان الهدف منها نشر ثقافة الذبح الأمن وكيفية تطوير التربية المنزلية للثروة الداجنة.

وفى سياق متصل عقد الارشاد البيطرى ندوات أخرى استهدفت رفع كفاءة الأطباء البيطريين بالمحافظة، والتى استهدفت شرح طرق التحسين الوراثى والتأمين على الماشية.

المبادرة الرئاسية كوب لبن نظيف

شارك الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى فى دمياط ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية "كوب لبن نظيف" والتى انطلقت لتحسين الإنتاج فى هذا الشأن، جاء دور إدارة الإرشاد فى التواصل مع أصحاب مراكز تجميع الألبان داخل المحافظة للمتابعة والإشراف الغنى على تجهيز تلك المراكز، وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة من أجل تطوير العمل داخل تلك المراكز فى ضوء المبادرة الرئاسية، فضلا عن التواصل مع موردين الألبان من أجل التوعية حول طرق الإنتاج السليمة للحصول على كوب لبن نظيف خالى من الأمراض.

وأشار الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، إلى استمرار تلك الفاعليات بشكل مكثف، موضحا أن الإرشاد البيطرى نجح على مدار العام فى إنجاز العديد من الملفات، مؤكدا أن لقاءات الإرشاد أثبتت تلك النجاحات بسبب تأثيرها فى ثقافة المواطنين حول الملفات التى تم مناقشتها والتى كان أبرزها التوعية حول أهمية التحصين وإنتاج كوب لبن نظيف.