جارديان: عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يكثفون إضراباهم للضغط على الحكومة

كتبت ــ رباب فتحى

سيواجه ركاب السكك الحديدية فى المملكة المتحدة اضطرابًا جديدًا في التنقل والسفر هذا الأسبوع بسبب إضرابات عشرات الآلاف من العمال في خلافات مريرة مع الحكومة حول الأجور والوظائف والظروف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسينظم أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) في نقابة Network Rail و 14 مشغل قطار إضرابين لمدة 48 ساعة من الثلاثاء والجمعة، بينما سيضرب السائقون في نقابة Aslef يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تحذير الركاب بمن فيهم أولئك الذين يعودون إلى العمل بعد عطلة الأعياد، من توقع حدوث اضطراب كبير حيث سيتم تشغيل عدد محدود فقط من القطارات. وتم توجيه نصيحة بعدم السفر إلا عند الضرورة القصوى، وتخصيص وقت إضافى للتنقل والتحقق من موعد مغادرة القطارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ربما يكون هناك أيضًا انقطاع في الخدمات يوم الأحد 8 يناير مع عودة العمال المضربين إلى واجباتهم.

وأوضحت أنه في أيام إضراب أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، سيتم إغلاق حوالي نصف الشبكة وسيتم تشغيل حوالي 20 ٪ فقط من الخدمات العادية. ستبدأ القطارات التي تعمل في وقت لاحق وتنتهي في وقت أبكر بكثير من المعتاد ، حيث تعمل الخدمات عادة بين الساعة 7.30 صباحًا و 6.30 مساءً في أيام الإضرابات.

بينما سيؤثر إضراب سائقي القطارات يوم الخميس على 15 مشغلًا وسيؤدي إلى تشغيل عدد أقل من الخدمات ، مع تشغيل بعض الشركات لجداول زمنية "منخفضة للغاية".

كما فرض أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل أيضًا حظرًا على العمل الإضافي في 14 شركة تشغيل قطارات حتى يوم الاثنين وسيستمر ذلك في التأثير على مستوى الإلغاءات والالتزام بالمواعيد المحددة لبعض الخدمات.