اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يكثفون إضراباهم للضغط على الحكومة

الإثنين، 02 يناير 2023 11:37 ص
جارديان: عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يكثفون إضراباهم للضغط على الحكومة إضراب السكك الحديدية فى بريطانيا
كتبت ــ رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيواجه ركاب السكك الحديدية فى المملكة المتحدة اضطرابًا جديدًا في التنقل والسفر هذا الأسبوع بسبب إضرابات عشرات الآلاف من العمال في خلافات مريرة مع الحكومة حول الأجور والوظائف والظروف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسينظم أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) في نقابة Network Rail و 14 مشغل قطار إضرابين لمدة 48 ساعة من الثلاثاء والجمعة، بينما سيضرب السائقون في نقابة Aslef يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تحذير الركاب بمن فيهم أولئك الذين يعودون إلى العمل بعد عطلة الأعياد، من توقع حدوث اضطراب كبير حيث سيتم تشغيل عدد محدود فقط من القطارات. وتم توجيه نصيحة بعدم السفر إلا عند الضرورة القصوى، وتخصيص وقت إضافى للتنقل والتحقق من موعد مغادرة القطارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ربما يكون هناك أيضًا انقطاع في الخدمات يوم الأحد 8 يناير مع عودة العمال المضربين إلى واجباتهم.

وأوضحت أنه في أيام إضراب أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، سيتم إغلاق حوالي نصف الشبكة وسيتم تشغيل حوالي 20 ٪ فقط من الخدمات العادية. ستبدأ القطارات التي تعمل في وقت لاحق وتنتهي في وقت أبكر بكثير من المعتاد ، حيث تعمل الخدمات عادة بين الساعة 7.30 صباحًا و 6.30 مساءً في أيام الإضرابات.

بينما سيؤثر إضراب سائقي القطارات يوم الخميس على 15 مشغلًا وسيؤدي إلى تشغيل عدد أقل من الخدمات ، مع تشغيل بعض الشركات لجداول زمنية "منخفضة للغاية".

كما فرض أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل أيضًا حظرًا على العمل الإضافي في 14 شركة تشغيل قطارات حتى يوم الاثنين وسيستمر ذلك في التأثير على مستوى الإلغاءات والالتزام بالمواعيد المحددة لبعض الخدمات.

 

 

 

 


الإضراب فى بريطانيا

بريطانيا

ريشى سوناك

إضرابات بريطانيا

عيد الميلاد فى بريطانيا

السكك الحديدية فى بريطانيا

المملكة المتحدة



الموضوعات المتعلقة

النقابات العمالية تحذر رئيس وزراء بريطانيا من "عام الإضرابات" فى 2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:08 م

الفوضى والأزمات عنوان الكريسماس في بريطانيا.. زيادة 129% فى سعر الغاز و66% للكهرباء والتضخم يهدد بالمزيد.. جمعيات خيرية تلجأ لـ"صدقة التدفئة" لمواجهة فواتير الطاقة الشتوية.. والإضرابات تزيد معاناة البريطانيين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:00 ص

الصحف العالمية اليوم.. تحقيقات الكونجرس تتراجع عن استدعاء ترامب.. بايدن يوافق على 180 مليون دولار صفقة أسلحة لتايوان.. عمال بريطانيا يحذرون سوناك من عام الإضرابات في 2023.. ونيويورك تحقق مع نائب "المؤهل المزور"

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:30 م

إضرابات عمال النقل فى بريطانيا مستمرة بالعام الجديد.. جارديان: توقعات باضطراب حركة التنقلات والسفر بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد والعودة للعمل.. قادة النقابات يهددون بالاستمرار لـ6 أشهر حال رفض الحكومة التفاوض

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:30 م

الصحف العالمية.. القضاء يتحدى بايدن ويمدد سياسة ترامب الحدودية.. أسر جنود أمريكيين يقاضون "لافارج" الفرنسية.. تحذيرات من "تسونامى محتاجين" فى بريطانيا واستمرار إضرابات النقل.. وإيلون ماسك الخاسر الأكبر فى 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة