جارديان: خسائر نتفليكس فى بريطانيا مستمرة بـ2023 وسط تفاقم أزمة المعيشة

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن شبكة "نيتفليكس" من المتوقع أن تعاني للعام الثاني من انخفاض أعداد المشتركين في المملكة المتحدة في عام 2023 وسط تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وأوضحت الصحيفة، أن أكبر خدمة بث فى العالم من المتوقع أن تكون فقدت حوالي 500 ألف مشترك في المملكة المتحدة في عام 2022 وأن تخسر 200 ألف مشترك آخر هذا العام ، حيث خفض المستهلكون الواعون للميزانية بشكل متزايد الإنفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة، التي خفضت عدد موظفيها وأصبحت أكثر انضباطًا بميزانيتها السنوية للمحتوى البالغة 17 مليار دولار (14 مليار جنيه إسترليني) بعد أن أبلغت في وقت سابق من هذا العام عن أول انخفاض في عدد المشتركين في العالم منذ عقد ، ستشهد انخفاضًا في قاعدة مستخدميها في المملكة المتحدة من 14.2 مليون إلى 13.7 مليون هذا العام ، وفقًا لشركة الأبحاث "أمبير أناليسيز".

ومن المتوقع أن تكون الخدمة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة ، هي المشغل الرئيسي الوحيد الذي فقد المشتركين في عام 2022. في عام 2021 ، اكتسبت الشركة 800 ألف مشترك ، وهو أدنى مستوى لها منذ إطلاقها في المملكة المتحدة في عام 2012 ، حيث اقترب المستهلكون من "ذروة نتفليكس".

وأوضحت الصحيفة، أن الخدمة الرئيسية الوحيدة التي تحافظ على زخم كبير هي Disney + ، أحدث شكبة ، تم إطلاقها في المملكة المتحدة في أوائل عام 2020 ، والتي ستبلغ عن نمو رائد في السوق يبلغ 1.4 مليون مشترك لترفع قاعدتها في المملكة المتحدة إلى 6 ملايين هذا العام.