اليوم السابع
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تكريم وزير الصحة من مجلس المراكز والهيئات البحثية لجهوده فى دعم البحث العلمى

الإثنين، 02 يناير 2023 10:41 ص
تكريم وزير الصحة من مجلس المراكز والهيئات البحثية لجهوده فى دعم البحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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كرمت المراكز والهيئات المعاهد البحثية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لإسهاماته على مدار 5 سنوات في دعم ملف البحث العلمي خلال عمله كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي قبل توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المراكز والمعاهد البحثية، أمس الأحد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك  بمقر ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جهودهم خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققت في الوزارة الفترة الماضية سواء في التعليم العالي أو البحث العلمي كانت نتيجة عمل جماعي في كافة الملفات.
 
وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير توجه بالشكرللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، متمنيًا لهم دوام النجاح، مشيرًا إلى حرص وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة التعاون المثمر بينهما.
 
وأثنى د. أيمن عاشور على كم الإنجازات التي تم تحقيقها في كافة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة تولي د. خالد عبدالغفار حقيبة الوزارة، موجهًا الشكر له، ومتمنيًا له كل التوفيق والسداد في وزارة الصحة والسكان؛ لتحقيق التقدم في القطاع الصحي بمصر.

البحث العلمى

وزير الصحة

خالد عبد الغفار

التعليم العالى

المعاهد والهيئات البحثية



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