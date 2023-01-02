تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد

المنوفية - محمد فتحى

يعد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، من أنشط أساتذة جامعة المنوفية وشغل العديد من المناصب القيادية بالجامعة، آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا قبل توليه منصب رئيس الجامعة، وعميدا لكلية الطب، ويعد أحد أشهر وامهر أطباء جراحة الأورام فى مصر تدرج القاصد فى المناصب الإدارية والقيادية فقد شغل وظيفة مدير عمليات الجراحة العامة عام 2001، وعين مشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية اعتباراً من عام 2008، حتى شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية فى عام 2009.

كما شغل وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية فى عام 2011. وفى شهر ديسمبر عام 2013 تم انتخابه عميداً لكلية الطب جامعة المنوفية، ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب فى تاريخ الكلية.

ثم صدر القرار الجمهورى بتعيينه نائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث فى يناير 2015 وشغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، حتى صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة المنوفية فى يناير 2022، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمحلات العلمية العالمية وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية لباحثين بمختلف الجامعات المصرية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة.

كما أن للقاصد اهتمامات كثيرة فى العمل التطوعى من خلال عضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين وعضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأورام، وعضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وأيضاً عضو مؤسس بجمعية جراحى الرأس والرقبة المصرية، وبجمعية الجراحة الحديثة، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأورام.