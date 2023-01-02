تحرير 193 محضرا متنوعا و42 إنذارا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم الإعلان عنها.

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.

وتنفيذا لذلك شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبره للتفتيش على المنشأت التجارية والأسواق إستهدفت شارع القاهرة وأسفرت الحملة عن تحرير 23محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو 11 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مـدني حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، حيث توجهت الحملة إلى السوق التجاري الرئيسي بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر متنوع وإعدام 50 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 7إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو 8 آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت الحملة سوق السنوسي، وشارع عبد المنعم والسبع بنات، وميدان التحرير وعرابى وسانت كاترين وأسفرت الحملة عن إعدام 16 كيلةدومواد غذائية غير قابلة للاستهلاك ، وتحرير 18 محضر متنوع، وتحرير 10 إنذارات.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي ابو كليلة حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلاعب بالاسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين توجهت الحملة الي شوارع سيدي كمال ، البستان ، الجيش،

16 طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد حملات التفتيش علي المنشآت والصيدليات للتأكد من ضبط الاسعار شملت شوارع: ميدان الشهداء ومتفرعاته ،ابن الخطاب، محرم بك وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع و 17 انذار، وفرض غرامات فورية تقدر ب 24 ألف جنيه وضبط 40 عبوة أدوية مهربة.

بينما كثف حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بنطاق حي غرب والتي إستهدفت شوارع الأمير لؤلؤ، مساكن عثمان ، السوق التجاري، المتراس، وأسفرت الحملة عن إعدام 15 عبوة إندومي منتهية الصلاحية وتحرير 33محضر متنوع وتحرير 8 إنذارات قوي عاملة.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية إستهدفت الحملة شارع البيطاش وعين شمس والهانوفيل الرئيسي وشارع الجمعية وطريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن تحرير 33محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 7 آلاف جنيه.