غلق 50 منشأة وضبط 3975 حالة إشغال فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 50 منشأة، والتحفظ على عدد 3975 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 932 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق وارخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 306 آلاف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قد شنت عدة حملات على مستوى الأحياء، وذلك خلال عام 2022 تحت إشراف اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وفى مجال الإشغالات تم تنفيذ عدد حملات الإشغالات 6046 حملة، والتحفظ على 974026 تحفظ، وإزالة 39281 إعلانا مخالفا، وتحرير عدد 94185 محضرا، وغلق 2482 غلق إداري، وتحصيل 143228367 جنيه غرامة فورية.

وفي مجال البناء المخالف و الترميم، تم استرداد 31341 متر مربع أملاك دولة، وتنفيذ عدد 1365 قرار إزالة، وتنفيذ عدد 1494 قرار إيقاف أعمال إزالة في المهد.