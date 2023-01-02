تحذير لسكان بعض مناطق كاليفورنيا من فيضان وشيك بعد عاصفة قوية

كتبت ريم عبد الحميد

تلقى سكان شمال كاليفورنيا أوامر بالإجلاء من منازلهم قبل فيضان خطير وشيك، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فيما تم تفعيل تحذيرات الإخلاء فى مناطق أخرى قروية فى أول أيام العام الجديد بعد أن أدت عاصفة قوية إلى هطول أمطار أو جليد فى أغلب مناطق الولاية، مما أدى إلى تعطيل المرور وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

وحتى بعد تحرك العاصفة، حدث فيضان هائل فى المناطق الزراعية على بعد 32 كيلومتر جنوب ساكرامنتو، حيث ارتفعت مياه الأنهار وخرجت بين ضفاف الأنهار لتغرق عشرات السيارات على طول الطرق المجاورة.

وأنقذت فرق الإنقاذ ركاب الدراجات البخارية، بينما ظل الطريق السريع مغلقا، فيما عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفيا داخل عربة، وأصدرت سلطات مقاطعة ساكرامنتو أوامر إجلاء فى وقت متأخر أمس الأحد للسكان فى مجتمع بوينت ليسنت حيث الأرض المنخفضة، متحدثة من فيضان خطير وشيك، بينما تم إخبار سكان المناطق المجاورة بالاستعداد للمغادرة قبل أن يتم قطع مزيد من الطرق بالمياه المرتفعة، يصبح الإجلاء حينئذ مستحيلا.

وقال مكتب مقاطعة ساكرامنتو لخدمات الطوارئ على تويتر إنه من المتوقع أن الفيضان من نهر كوسمنيس ونهر موكليومن يتحرك صوب الجنوب الغربى، ويمكن أن يصل إلى بعض المناطق عند منتصف الليل، وطالبت بنقل الماشية الموجودة فى المناطق المتأثرة إلى أرض أعلى.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في ساكرامنتو في تغريدة على تويتر بعد الظهر:" هناك عدد كبير جدًا من حالات إغلاق الطرق بحيث يتعذر احتسابها في هذه المرحلة"، وحثت مقاطعة ساكرامنتو السكان في حي ويلتون على الإخلاء، محذرة من أن الطرق التي غمرتها المياه قد "تقطع الوصول إلى المنطقة".

وبلغ معدل هطول الأمطار في وسط مدينة سان فرانسيسكو يوم أمس السبت 5 بوصات (12.7 سم)، بينما قالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن جزءًا من الولاية أُغلق إلى أجل غير مسمى بسبب الفيضانات، وأظهرت مقاطع فيديو على موقع تويتر تدفق المياه بلون الطين على طول شوارع سان فرانسيسكو وتحول درج في أوكلاند إلى شلال حقيقي بفعل الأمطار الغزيرة.