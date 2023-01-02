بيطرى الغربية تنفذ قافلة مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بزفتى

الغربية ـ مصطفى عادل

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، وكيل الوزارة، قافلة بيطرية بمركز زفتي ضمن مبادرة حياة كريمة في القري الأكثر احتياجا" وذلك لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتقديم خدماتها للمواطنين.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية (إدارات الرعاية والعلاج، التلقيح الاصطناعي والتناسليات) وبعض أطباء إدارة زفتي البيطرية.

وخلال القافلة تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار، بالإضافة إلى تلقيح سلالات ذات إنتاجية عالية بالمجان مع التوعية والإرشاد للمربين بأهمية التحصينات، الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل لجميع الحيوانات الواردة بالقافلة وسحب عينات الدم وقوفا على مدى إصابة أى من الحيوانات المترددة بمرض البروسيلا من عدمه، أيضا تم تبليع مغناطيس وإجراء بعض العمليات الجراحية وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها، وبلغ ما تم علاجه بالقافلة 477 حيوانا و6195 طائرا، ومن المقرر أن تستمر المديرية بأطبائها ومعاونيها فى تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان للمواطنين من خلال هذه القوافل البيطرية.

وخلال القافله تم تدريب 20 طبيبا على استخدام أحدث أجهزة الموجات الفوق صوتية، السونار، والمودة حديثا من الهيئة القومية للإنتاج الحربى لإستخدامها بالوحدات البيطرية ضمن المجمعات البيطرية الزراعية.