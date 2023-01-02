بورسعيد تستعد لاستقبال المكتبة العائمة.. والمحافظ يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال سفينة LOGOS HOPE " المكتبة العائمة " بميناء بورسعيد، والتي من المقرر ترسو على ميناء بورسعيد فى الفترة ما بين 4 حتى 23 من شهر يناير الجاري، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ومساعد مدير الأمن ونائب رئيس جامعة بورسعيد، وممثل أمن الموانئ و رئيس حي الشرق، مدير الحماية المدنية ، مدير ادارة المرور، ممثل الهيئة الإقتصادية، هيئة تنشيط السياحة، مكتب وزارة السياحة، مديرية الثقافة، مديرية الطرق، الجمارك، التوكيل الملاحي.

أكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين من آثار الأزمة العالمية، مشيرا إلي أنه في ظل الأزمات العالمية بمختلف الدول، تستقبل الدولة المصرية على أرض بورسعيد هذا الحدث العالمي، والذي يؤكد على ما تتمتع به مصر من استقرار وتنمية، لافتاً لأهمية تغيير سلوك المواطن ووعيه بما يحدث على أرض الواقع للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والرخاء.

وأشار إلى أننا نواجه معركة وعي وعلى المواطن دور كبير في دعم جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وتطرق المحافظ لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفعالة والتوعوية في محافظة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الجهات المختصة كافة الترتيبات والتنسيقات التي تم اتخاذها استعدادا لاستقبال سفينة الكتب بميناء بورسعيد، وفي هذا الصدد، مؤكداً أن كافة الزائرين سيأتون من محافظات الجمهورية لبورسعيد لرؤية هذا الحدث العالمي، مشيرا لأهمية الإجراءات التنظيمية، و توفير كافة الراحة للزائرين لعكس الصورة الحضارية لمحافظة بوسعيد، والخروج بهذا الحدث في أبهى صورة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، والتنظيم والتخطيط الجيد لهذا الحدث واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة استقبال السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار وحارات للسيارات والاتوببسات لانتظار الزوار، في عدد من المناطق حي الشرق.

كما وجه بالتنسيق بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب .

وأكد اللواء عادل الغضبان، على توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد فضلا عن تنظيم العديد من الغعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الثقافة و جهات السياحة والشباب والرياضة، و فرقة عجميات، والتنظيم الجيد، والاستعداد على مدار الساعة من الأحياء بالتعاون مع الانقاذ والطواريء وتكثيف اعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وذلك لعكس الصورة الجمالية للمحافظة أمام الزائرين.

وأوضح المحافظ، أنه هناك جاهزية تامة من كافة الجهات المختصة لاستقبال هذا الحدث الهام، كما ناقش المحافظ كافة المقترحات مع الحضور للخروج بالحدث في أبهى صورة.

تعتبر السفينة LOGOS HOPE ، أكبر مكتبة بحرية متنقله فى العالم سوف ترسو على ميناء بورسعيد فى الفترة ما بين 4 إلى 23 من شهر يناير، حيث ستصل الى الغاطس يوم الاربعاء الساعه 11 صباحاً، وترسو على رصيف الميناء الساعه 12.5 ظهراً و سيتم فتح المركب للزائرين يوم الخميس 5 يناير من الساعه 10 صباحاً الى الساعه 10 مساءً فيما عدا يوم الجمعه من الساعه 3 عصراً الى 10 مساءً وتستقبل السفينة الزائرين جميع ايام الاسبوع فيما عدا يوم الأحد.