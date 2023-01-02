بدء اختبارات دور يناير لـ 1900 دارس محو أمية في كفر الشيخ وبحث التعاون مع الجامعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال امتحانات دور يناير، بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بإشراف إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

قال إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، إن اختبارات دور يناير 2023، بدأت وتستمر حتى 11 يناير الجاري، ل 1900 دارس، مؤكداً أنه عقد لقاءً مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية للتأكيد على عمل المعلمين بالفصول، كما تم عقد لقاء مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ، لبحث التعاون بين الجامعة والفرع في مشروع تعليم الكبار.

وأضاف غنيم، أنه بحث سبل التعاون مع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، للمشاركة في محو أمية الكبار، وتم عقد اجتماع لمنسقي الجامعة لحثهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجاز المطلوب.

من ناحية أخري قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن مراكز المحافظة شهدت حملات تموينية بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجارى، والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر، لردع المستغلين للمواطنين والمتاجرين بصحة المواطنين، مؤكداً أنه تم تحرير 90 محضراً للمخالفين، وضبط كميات من السلع واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من مخالفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا متنوعا للمخالفين.