بدء اختبارات دور يناير لـ 1900 دارس محو أمية في كفر الشيخ وبحث التعاون مع الجامعة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال امتحانات دور يناير، بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بإشراف إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.
قال إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، إن اختبارات دور يناير 2023، بدأت وتستمر حتى 11 يناير الجاري، ل 1900 دارس، مؤكداً أنه عقد لقاءً مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية للتأكيد على عمل المعلمين بالفصول، كما تم عقد لقاء مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ، لبحث التعاون بين الجامعة والفرع في مشروع تعليم الكبار.
وأضاف غنيم، أنه بحث سبل التعاون مع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، للمشاركة في محو أمية الكبار، وتم عقد اجتماع لمنسقي الجامعة لحثهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجاز المطلوب.
من ناحية أخري قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن مراكز المحافظة شهدت حملات تموينية بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجارى، والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
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