اليوم السابع
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نجاح إصلاح اختلاف خلقى لطفل عمره شهر بمستشفيى إيزيس والكرنك في الأقصر

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:04 م
نجاح إصلاح اختلاف خلقى لطفل عمره شهر بمستشفيى إيزيس والكرنك في الأقصر نجاح إصلاح اختلاف خلقي لطفل عمره شهر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح أطباء الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى إيزيس التخصصى ومستشفى الكرنك الدولى، في إصلاح اختلاف خلقي لطفل عمره شهر واحد يعاني من قيء مستمر، حيث قام الأطباء بإجراء عملية توسيع للأمعاء لطفل كان مولود باختلاف خلقي وهو تضخم في الجزء العلوي للأمعاء يسبب له قيء مستمر.
 
وتعتبر هذه الحالة من الحالات الخطيرة للغاية لأنها تؤثر على صحة الطفل ودرجة وعيه ونموه، وتتطلب تدخلاً سريعاً حتى لا يصاب الطفل بمضاعفات قد تؤدي للوفاة، وتمت العملية بنجاح ووضع الطفل بالحضانة لاستكمال العلاج حتى خرج من المستشفى، وهو بصحة جيدة للعودة مرة أخرى للمتابعة بعيادة المبتسرين.
 
وقام بالمشاركة في إجراء العملية الدكتور أحمد محمد سلطان استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور حسان محمد أخصائي التخدير والعمليات، والدكتورة أسماء حسن أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، والمشاركة المتميزة لفريق تمريض العمليات وتمريض الحضانة أحمد بغدادي تمريض عمليات، وعبير أنور تمريض حضانة، وابتسام رشدي رئيس تمريض العمليات.
 
وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أطباء الأطفال وحديثي الولادة بالتعاون مع فريق تمريض الحضانة المتميز تحت إشراف الدكتورة رحاب مصطفي رئيس قسم الحضانات، والإشراف العام للدكتور الطاهر صلاح الدين مدير مستشفى إيزيس التخصصي.
 
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر جميع الخدمات الصحية التى تخدم صحة المرأة والطفل قبل وبعد الولادة، بمستشفى إيزيس التخصصى، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وأشارت الهيئة، إلى توافر 8 عيادات تخصصية بمستشفى إيزيس التخصصى لخدمات صحة المرأة والطفل، تشمل عيادات (متابعة الحمل، تأخر الإنجاب، المبتسرين وحديثى الولادة، طب الجنين، أورام النساء، هشاشة العظام، الكُلى، تنظيم الأسرة)، وذلك فضلًا عن العيادات الخارجية الأخرى بالمستشفى.

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