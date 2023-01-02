تأسيس 5 معامل تخصصية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. اعرف التفاصيل 

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تهدف إلى إستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، بهدف تطبيق التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين لتلبية إحتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية.

وتابع "مندور" أنه لتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، يتطلب ذلك بنية تحتية متميزة مجهزه بأحدث التقنيات العالمية .

هذا وأعلن رئيس الجامعة عن قرب الإنتهاء من تأسيس وتجهيز خمس معامل جديده بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بواقع معملين للفيزياء ومعملين للكيمياء ومعامل تخصصية لطب الأسنان ومعامل الحاسب الآلي.

بهدف إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على التحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الإلتحاق بسوق العمل بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.

يُشرف على تأسيس المعامل مستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش وفريق المستشارين الذى يضم كل من الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة والدكتور باسم الهادى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة.

كما أعلن رئيس جامعة قناة السويس عن توقيع تعاقد لشراء رخصة إستخدام برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ضمن ميكنة قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الجديدة، حيث يشمل التعاقد حقوق استخدام برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب لكافة كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية امتدادا لتعاون دام أكثر من خمس سنوات لإستخدام البرنامج بجامعة قناة السويس.



