انتشال 18 جثة مجهولة الهوية بمدينة سرت الليبية

كتب أحمد علوى

أعلنت الهيئة العامة للحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد.

ووفقا لقناة سبوتنيك الروسية، تم العثور على الجثث في منقطة السبعة، حيث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة.

وبعد أن تم أخذ عينات من عظام الجثث، تم دفنها، حسب وكالة شينخوا الصينية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية عن انتشال 42 جثة مجهولة الهوية، من مقبرة جماعية داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، وهو نفس الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل بمدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس.

وخضعت مدينة سرت منذ 7 سنوات لسيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، حيث شهدت المنطقة عمليات إعدام واعتقالات كبرى لمدنيين وعسكريين من أبناء المدينة.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.