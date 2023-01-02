المعمل الكيميائى يحدد اليوم مصير متهم بالاتجار فى الهيروين بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الكيميائي ب مصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مواد مخدرة ضبط وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وأرشد عن عاطل وراء التحصل منه على المضبوطات، فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط أحد الأشخاص سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، واستعداده لترويج كمية من بضاعته بسن زبائنه في الجيزة.

تم تتبع تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، مشيرا إلى استخدام الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.