المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بإحراز مخدر الشابو فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين

وب تفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية من الشابو وزنت 23 جرام وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م. ر" 27 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطى الأفيون بدائرة مركز المنشأة.قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م. ر" 27 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطى الأفيون بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تبلغ لرئيس مباحث مركز المنشاة بنشوب مشاجرة، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 جراما من مخدر الأفيون بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.