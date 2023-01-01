السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو والهيروين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" 19سنة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين والهيروين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين والهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وزنت 15 جراما و23 كيسا من الشابو وجوهر المبثامقيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام وبتفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.