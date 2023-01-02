المشدد 3 سنوات للمتهمين بترويج عملات ورقية مقلدة بالدقهلية

عاقبت المحكمة الإقتصادية بالمنصورة، متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما بالمصروفات، لترويجهما عملات ورقية مقلدة بنطاق مركز نبروه.

تعود أحداث القضية رقم 8 لسنة 2021 جنايات نبروة، والمقيدة برقم 16 كلي جنوب المنصورة، عندما أحالت النيابة العامة كل من " علاء أ ر " و" محمد ف ف " للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بدائرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، حاز الأول بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة فئة المائتى جنيه،وسبق ورقات من فئة الخمسين جنيه مصري،وثلاثة عشر ورقة من فئة العشرين جنيه مصري،على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئات، وحاز المتهم الثانى بقصد الترويج أربع ورقات نقدية من فئة العشرين جنيه مصري من ضمن العملة الورقية المضبوطة موضوع الاتهام،ودفعا بها للتداول مع علمه بتقليدها وقدماها إلى المجنى عليه " زكريا خليل" نظير شراء علبتين لفائف التبغ، الا ان اثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الاخير لأمر تقليدها وعدم قبولها وضبطه والجريمة متلبسين.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وحيازة المتهمين للأوراق النقدية المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها على أصحاب المحلات مع علمهما بأمر تقليدها، ولم توصلت التحريات إلى الشخص القائم على تقليد تلك العملات،كما تضمن أمر الاحالة شهادة المجنى عليه " زكريا خليل محمد" أنه أثناء تواجده بالمحل الخاص به دلف إليه المتهمين وأنقدوه ثلاثة أوراق نقدية من فئة العشرين جنيه مصري نظير شراء علبتين سجائر، فاكتشف أن الورقة النقدية مقلدة وعلى أثر ذلك قام بتفحص الأوراق النقدية المقدمة له فقام بالتحفظ عليهما، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى قدمتهما للمحاكمة الجنائية، وعاقبتهما المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات.



