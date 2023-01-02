الكشف على 302 حالة فى قافلة طبية مجانية بقرية "طنبشا" في المنوفية

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأثنين، قافلة طبية مجانية لقرية "طنبشا " بمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعى لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظة المنوفية والبحيرة.

تأتى القافله الطبيه ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام 2021، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه والبيطريه والزراعية.

تأتى القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدى الشامى، مديرعام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. ضمت القافله العديد من العيادات من (باطنة، أطفال، عظام، أنف وأذن وكذلك التحاليل الطبية).

وأعرب الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية والتنموية، وكذلك منظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة، متمثلة فى كلية الطب البيطرى، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالآداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثالثة من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية "تلا، بركة السبع وشبين الكوم".

كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.