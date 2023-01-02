القوى العاملة: وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل بمبادرة حياة كريمة

قال المهندس أيمن إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة القوى العاملة، إن هناك وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل بمبادرة حياة كريمة، مضيفا : "فكرنا إزاى نسيطر على البطالة داخل مصر.. وركزنا أكتر على المهن الخاصة بالسيدات".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فكرة العربية المتنقلة لتدريب الشباب والسيطرة على البطالة فى قرى حياة كريمة منذ عام 2019، وتم وضع خطة كبرى لاستفادة أكبر عدد من الشباب للتدريب وحصوله على مشروع أو فرصة عمل خاصة له.

وتابع :"مراكز التدريب فى الوزارة ركزت على تدريب السيدات على مهن الخياطة والمشغولات اليدوية، وبالفعل انطلق المبادرة لتدريب الشباب، فى 3 مهن وهى الخياطة والسباكة والكهرباء، والتدريب لمدة 150 ساعة الدورة التدريبية، وأغلب الشباب الذى تم تدريبهم يعملون فى مشاريع حياة كريمة بالقرى".

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبحضور اللواء خالد متولى نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وحدة تدريب متنقلة بمدينة طور سيناء، حيث أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير، أن هذه "الوحدة المتنقلة" قامت بتنفيذ 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة، مضيفا أن الدورة الحالية رقم 8، ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التى يحتاجها سوق العمل.