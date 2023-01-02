اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في الأنبار

الإثنين، 02 يناير 2023 11:00 م
العراق يعلن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في الأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين عن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.


وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم إعداد كمين محكم في سيطرة الشهيد بسام بمحافظة الأنبار، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، فضلا عن ضبط 69 عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل وحزامين ناسفين، مشيرا إلى أنه تم رفع العبوات الناسفة وتدميرها موقعيا.


العراق

القوات العراقية

الاستخبارات العسكرية العراقية

الإرهاب فى العراق

الأنبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة