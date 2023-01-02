اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب بدار السلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

الإثنين، 02 يناير 2023 11:20 ص
العثور على جثة شاب بدار السلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة جثه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بإحدى الشقق السكنية فى دار السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى إحدى الشقق السكنية في دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

امن القاهرة

اخبار الحوادث

رجال المباحث

جرعة زائدة

اخبار عاجلة

دار السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة