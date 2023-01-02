السجن 40 عاما لأمريكي عثر بحوزته على 6000 حبة من "الفنتانيل"

نهال أبو السعود

حكم على رجل يبلغ من العمر 27 عامًا من بلدة شمال بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بالسجن لمدة أربعة عقود بعد أن قال مسؤولون إنهم صادروا ما يقرب من 6 آلاف حبة من مخدر الفينتانيل.

وفقا لشبكة سى بى اس، قال مكتب المدعى العام فى مقاطعة ويلد أن الرجل من جريلى تعامل مع "كميات كبيرة من المخدرات" فى المقاطعة.

كان أندرو دوردى يخضع للتحقيق من قبل فريق عمل فرقة مكافحة المخدرات فى المقاطعة فى عام 2022 لتعاملاته وخلال هذا التحقيق، قال المسؤولون إنهم اعترضوا ثلاث طرود بريدية من كاليفورنيا تحتوى على الفنتانيل.

فى وقت ما، باع أيضا الفنتانيل لضباط سريين، كما قال مكتب المدعى العام، وكل ذلك أدى إلى مصادرة حوالى 5800 حبة فنتانيل.

وقال مكتب النائب العام مايكل بيرراجليا : "كان من الممكن أن تقتل أى واحدة من تلك الحبوب أحدا خلاصة القول، لقد حقق ربحًا من تدمير حياة الآخرين، ولن نتسامح مع هذا النوع من السلوك فى مجتمعنا."

جاء الحكم عليه بعد حوالى شهرين من إقراره بالذنب فى تهمتين تتعلقان بمصادرة المخدرات واحدة بالتآمر على الحيازة بقصد توزيع الفنتانيل وتهمة حيازة أخرى بقصد التوزيع.

ووفقا للتقرير، فى أكتوبر من العام الماضى، قال مسؤولو فرقة عمل المخدرات فى المقاطعة إنهم قاموا بتفكيك منظمة تهريب المخدرات التى كان يشتبه فى نقلها الميثامفيتامين وحبوب M-30 المزيفة التى تحتوى على الفنتانيل فى المنطقة.

وفقًا لشبكة سى بى إس كولورادو، عثر المسؤولون على أكثر من 65 ألف حبة مزيفة من M-30 تحتوى على الفنتانيل وأكثر من 34 رطلاً من مخدر الميث خلال هذا التحقيق.