اعرف خطوات وزارة الرى لإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حققت مصر إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه في القرارات النهائية لقمة المناخ COP27 .

وفى التقرير التالى نتعرف على الدور الذى لعبته وزارة الرى فى ملف المناخ .

1- نظمت أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" فى شهر أكتوبر الماضي.

2- شاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز فى تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27، والذي عقد فى شهر نوفمبر الماضي.

3- طرحت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية مع إستعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

4 - نظمت يوم للمياه للمره الاولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، و جناح المياه لمدة 10 أيام خلال الفترة من 8-18 نوفمبر بمشاركة 40 منظمة دولية وحضور أكثر من 4 آلاف و500 مشارك وعقد 11 حدثا رفيع المستوى و48 جلسة فنية و5 أحداث جانبية وإطلاق 20 تقرير ومبادرة.

5- تم على هامش مؤتمر المناخ عقد 30 لقاء بالعديد من كبار الوزراء ومسئولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى أسهم في تعزيز التعاون في مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

6- تم توقيع العديد من الاتفاقيات والاعداد لاتفاقيات أخرى فى مجال المياه.