الرعاية الصحية: بيئة العمل تساهم فى رفع الكفاءة والوصول لنتائج أفضل

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة لمناقشة نظام وتطوير بيئة العمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتورة حنان أنور، رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير وتحسين بيئة العمل للعاملين بالمقر الرئيسي للهيئة، وتنظيم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك العاملين بفروع الهيئة ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، بهدف خلق بيئة عمل مثالية تنعكس بالإيجاب على العاملين وتحسين كفاءة العمل وإنتاجيته، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن بيئة العمل الصالحة أهم العناصر لنجاح الأفراد وقدرتهم على تحمل المسئوليات اليومية وإنجاح العمل وتحقيق مستهدفاته.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن توفير مساحات عمل ذات خصوصية مُلهمة ومُحفزة للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية تعد من الاعتبارات الجوهرية لإعداد بيئة عمل صحية، وهو الاستثمار الأنجح لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور لل رعاية الصحية وصولًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين عن الخدمة، فضلًا عن الوصول للرضا الوظيفي لزيادة الرغبة في تعلم المزيد وتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل من حيث التطور التكنولوجي لأنظمة العمل وملحقاتها الإلكترونية، وتيسير التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين مشيرًا إلى أنه أمر جوهري والمفتاح الحقيقي لجعل العاملين على أتم استعداد للعمل بحماس وشعورهم بأنهم جزء من كيان كبير ولهم دور فعال ومسئولون عن كفاءة العمل وتحقيق مستهدفاته والنجاح المطلوب، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتعليم المستمرة، وتحفيز العاملين وتقدير الأفكار الجيدة، فضلًا عن زرع قيم هيئة الرعاية الصحية المتمثلة في "الرحمة، الاحترام، المسئولية والمسائلة، التجرد" داخل نفوس العاملين، وتوفير جو مناسب يدعم الصداقات وروح الفريق.

وأكد السبكي، أن سلامة وصحة ومثالية بيئة العمل تساهم في رفع الكفاءة ودفع عجلة الأداء والوصول لنتائج أفضل، مشددًا على بذل كل الجهد من أجل خلق بيئة عمل مُلهمة ومُحفزة وتشجع على الإبداع والابتكار، واستمرار نجاح الهيئة وتشجيع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار ومجهود وطاقة لتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للهيئة وتعزيز ريادتها عالميًا.