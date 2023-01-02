اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد ودعم الصيادين.. إنفوجراف

الإثنين، 02 يناير 2023 01:44 م
الرئيس السيسى يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد ودعم الصيادين.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
 
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد 
 
وجّه بتكامل توطين الصناعة مع تطوير البحيرات ومبادرات دعم الصيادين
 
مردود مباشر لتلك الجهود على مضاعفة إنتاج الأسماك ودعم أحوال الصيادين
 
تعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد وتنفيذ استراتيجية الدولة بحُسن استغلال مواردها الطبيعية
 
اطّلع الرئيس على جهود مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعة اليخوت الحديثة
 
اطّلع الرئيس على خريطة الأنشطة اللاحقة من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لليخوت
 
الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر البحرين الأحمر والأبيض وقناة السويس

السيسي

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