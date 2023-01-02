الدكتور ممدوح غراب: الشرقية أول محافظة تحصل على شهادة الأيزو في الإدارة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن عام 2022 شهد حصول المحافظة على شهادة الآيزو فى الإدارة، وذلك نتاج جهد تم على مدار السنوات الماضية رفعنا فيه شعار "نحو جهاز إدارى كفء"، من أجل تقديم خدمة للمواطن بصورة جيدة وفاعلة وسريعة، من خلال إعادة تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وكل تعريف وظيفى لكل موظف وتحديد مهامه، بدأنا فى الديوان العام وثلاث مراكز تكنولوجيا، هم حى أول، الزقازيق، فاقوس هو الذى اهلنا للحصول على شهادة الايزو 9001 اصدار 2015، شهادة الآيزو 18000 إصدار 2019، فى الإدارة، والذى سيكون له الأثر فى خدمة المواطن.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية (الزقازيق – حى أول – فاقوس) على شهادة الأيزو ISO9001:2015 والتى جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة فى التطوير والوصول لأفضل مستوى إدارى يليق باسم محافظة الشرقية والتى استطاعت خلال الفترة الماضية ان تتصدر المشهد على مستوى محافظات الجمهورية فى التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.

وقال المحافظ إن شهادة الأيزو تمثل بداية لخطة تطوير مستمرة ينعكس أثرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتتماشى مع خطط التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية على أرض الشرقية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام المحافظة واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وفريق العمل المتميز وجميع العاملين بالديوان العام والعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حى اول – فاقوس) وذلك على جهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد تطوراً غير مسبوق فى مجال العمل الإدارى وخاصة فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى مما كان له عظيم الأثر فى التقدم للحصول على شهادة الأيزو، لاستكمال منظومة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.